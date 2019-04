per Mail teilen

Die einzige muslimische Kindertagesstätte in Rheinland-Pfalz wird heute wohl das letzte Mal geöffnet sein. Das Oberverwaltungsgericht Koblenz hat in letzter Instanz gegen den Trägerverein entschieden.

Das Landesjugendamt hatte dem Träger des Kindergartens, dem Arab Nil-Rhein Verein, die Betriebserlaubnis zum 30. April entzogen - unter anderem wegen Nähe zum Salafismus.

Distanz fehlt

Der Verein vertrete Inhalte der islamistischen Muslimbruderschaft und des Salafismus und stehe damit nicht mehr auf dem Boden des Grundgesetzes, hatte der Präsident des Landesamts für Soziales, Jugend und Versorgung, Detlef Placzek, im Februar zur Begründung für die Schließung gesagt.

Verein wehrt sich

Seitdem hatte der Verein versucht, die Schließung der Kita noch zu verhindern. Zunächst mit einem Eilantrag beim Mainzer Verwaltungsgericht - diesen lehnte das Gericht allerdings ab.

Dagegen hatte der Arab Nil-Rhein-Verein wiederum Beschwerde eingereicht. Diese hat das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz in Koblenz am Dienstag nun zurückgeweisen.

"Warum erst jetzt?" "Die Entscheidung, die Al-Nur-Kita zu schließen, ist richtig und konsequent", sagt Ulrich Pick aus der SWR-Redaktion Religion und Gesellschaft. Die Landesregierung hätte aber früher handeln sollen.

"Kindeswohl gefährdet"

Die Erlaubnis zum Betrieb des Al Nur-Kindergartens sei zu Recht widerrufen worden, so das Gericht in seiner Begründung. Das Wohl der betreuten Kinder sei gefährdet und der Träger nicht bereit oder nicht in der Lage gewesen, diese Gefährdung abzuwenden.

Konkret bestehe die Gefahr, dass die gesellschaftliche Integration der Kindergartenkinder erschwert werde. Der Arab Nil-Rhein Verein habe nicht ausreichend dafür gesorgt, dass verhindert wird, dass die Kinder "in eine religiös geprägte Parallelgesellschaft" abgleiten.

Islamisten zu Gast

Außerdem habe der Verein im räumlichen Umfeld des Kindergartens Personen auftreten lassen, die islamistische Auffassungen vertreten, die mit der freiheitlich demokratischen Grundordnung nicht in Einklang stünden.

Letzte Gerichtsentscheidung

Mit der Entscheidung seien die juristischen Mittel für den Arab Nil-Rhein Verein ausgeschöpft, so der Sprecher des Oberverwaltungsgerichts. Eine Reaktion der Vereinsverantwortlichen zu der Entscheidung gibt es noch nicht.

Was mit den Kindern passiert, ob sie in städtischen Betreuungseinrichtungen untergebracht werden, ist noch unklar. Der Leiter des Landesjugendamtes, Placzek, sagte dem SWR, er hoffe, dass sich die Eltern im Interesse der Kinder um einen neuen Kindergartenplatz bemühen.

Zuletzt wurdenin der Al Nur-Kita 18 Kinder zwischen drei und sechs Jahren betreut.