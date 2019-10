Der Mädchenchor am Dom und St. Quintin in Mainz feiert sein 25-jähriges Bestehen. Beim Festkonzert am Samstagabend im Dom wird der Chor vom Kreisjugendorchester Böblingen begleitet. Am Sonntag gestaltet der Mädchenchor den Festgottesdienst. Gegründet wurde der Chor 1994 und zählt damit nach Angaben des Bistums zu den ältesten in Deutschland. Ihm gehören 140 Sängerinnen an.