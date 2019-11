Nach einem schweren Verkehrsunfall in der vergangenen Woche ist ein 18-Jähriger seinen Verletzungen erlegen. Nach Angaben der Polizei war der junge Mann in der Nacht zum Freitag im Stadtteil Hechtsheim zu Fuß an einer Straße entlang gelaufen. Ein Autofahrer habe offenbar nicht mehr rechtzeitig ausweichen können. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern noch an. Durch die Kollision erlitt der 18-Jährige aus Wackernheim lebensgefährliche Kopfverletzungen. Er wurde seither in der Mainzer Universitätsmedizin behandelt.