Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) beklagt Engpässe bei den Blutvorräten in Rheinland-Pfalz. Dringend würden vor allem Spenden der Blutgruppe 0 (negativ und positiv) benötigt, teilte der DRK-Blutspendedienst West am Montag für das Versorgungsgebiet Rheinland-Pfalz, Saarland und Nordrhein-Westfalen mit. Die längere Ferienzeit, in der weniger Spender kommen, wirke sich mittlerweile stark auf die Bestände aus. Nach DRK-Angaben werden in dem Versorgungsgebiet täglich mindestens 3.000 Blutspenden benötigt, um die Belieferung der Krankenhäuser sicherzustellen. Die "Komfortzone" liege jedoch bei einem Dreitagesvorrat. Derzeit seien die Bestände vor allem bei der Blutgruppe 0 Rhesus negativ "durchaus kritisch": Die Vorratssituation liege bei unter einem Tag.