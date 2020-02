Am Samstag ab 14.11 Uhr zieht wieder der Jugendmaskenzug durch Mainz. Wo Sie zuschauen können und wo es Verkehrsbehinderungen gibt, haben wir zusammengefasst.

Der Mainzer Jugendmaskenzug ist der größte seiner Art in Europa. Er findet seit 1957 jedes Jahr statt. Wegen der Winterferien wird er wie letztes Jahr zwei Wochen vor den eigentlichen Fastnachtstagen veranstaltet.

Die kleinen Närrinnen und Narren ziehen bunt verkleidet durch die Innenstadt. SWR

Unter welchem Motto steht der Zug in diesem Jahr?

Die 63. Ausgabe des Jugendmaskenzuges wird märchenhaft. Bestimmt werden Schneewittchen, Froschkönige, Rotkäppchen und viele fantasievolle Tiere durch die Straßen ziehen. Das Motto lautet:

"Schneewittchen, Froschkönig sind mit dabei

im goldisch Meenz zur Narretei,

drum kommt heut all wie‘s euch gefällt

zur Kinderfastnachts-Märchenwelt!" Motto des 62. Jugendmaskenzuges

Wo gehts lang?

Der Jugendmaskenzug setzt sich traditionell um 14.11 Uhr in der Mainzer Neustadt auf der Boppstraße in Bewegung. Obwohl in der Straße gerade umfangreich gebaut wird, soll der Zug auch in diesem Jahr dort starten. Über Kaiserstraße und Schillerplatz geht es zum Gutenbergplatz. Insgesamt ist die Strecke ungefähr 2,5 Kilometer lang. Der Zug endet am Gutenbergplatz. Dort startet bereits um 11.11 Uhr ein närrisches Feldlager.

Am Gutenbergplatz wird auch die Jury sitzen, die die besten Kostüme prämiert. Die Gewinner werden aber erst später bekannt gegeben. Wie jedes Jahr können die teilnehmenden Gruppen Preisgelder in Höhe von rund 12.000 Euro gewinnen.

Wie viele Kinder sind beim Zug dabei?

Über 5.000 kleine Närrinnen und Narrhalesen sind als Teilnehmer gemeldet. 12 Schulen, 28 Kindergärten und Kitas und andere Jugendgruppen machen mit. Nach Angaben der Veranstalter hat es schon seit Jahren nicht mehr so viele Teilnehmer gegeben. Zum Vergleich: Im letzten Jahr waren es rund 3.700. Kinderprinz Finn I. hält wieder Regentschaft über alle Nachwuchsnarren.

Wie viele Zuschauer werden erwartet?

Das wissen die Veranstalter noch gar nicht so genau. Im letzten Jahr waren bei sonnigem Winterwetter laut Veranstalter rund 50.000 Zuschauer am Straßenrand.

Auch Kinderschwellköpp sind beim Jugendmaskenzug mit dabei. Sie wiegen etwa 10 Kilo weniger als die Schwellköpp für Erwachsene. dpa Bildfunk

Warum findet der Jugendmaskenzug zwei Wochen vor Fastnacht statt?

Der Jugendmaskenzug wird wie letztes Jahr wegen der Winterferien in Rheinland-Pfalz zwei Wochen vorverlegt. Die Veranstalter hatten bereits 2019 Sorge, dass sich viel weniger Kinder und Eltern als sonst beteiligen könnten, weil sie rund um die freien Tage lieber Urlaub machen wollten. Das gleiche gilt für die Lehrerinnen und Lehrer der teilnehmenden Schulen. Nächstes Jahr gibt es übrigens keine Winterferien in Rheinland-Pfalz. Dann soll der Zug wieder am Fastnachtssamstag stattfinden.

Wird es Verkehrsbehinderungen geben?

Rund um den Jugendmaskenzug werden vor allem von 13.45 Uhr bis 16.30 Uhr große Teile der Innenstadt entlang des Zugweges gesperrt. Das führt nach Angaben der Mainzer Mobilität zu Umleitungen auf den Strecken der Linien 6, 9, 28, 50, 52 bis 58, 60 bis 65, 68, 70, 71 und 76.

Die Ludwigstraße bleibt fast den ganzen Tag dicht: Von 7 Uhr bis 13.45 Uhr und von 16:30 bis 20 Uhr ist sie zusätzlich gesperrt. Umgeleitet werden die Linien 6, 9, 28, 50, 52 bis 58, 60 bis 65, 68, 70, 71 und 76.

Vor und nach dem Jugendmaskenzug soll es zusätzliche Verbindungen in die Vororte geben. Die Umleitungen und Sonderfahrpläne finden Sie im Überblick auf der Webseite der Mainzer Mobilität.

Von 12 bis 17 Uhr soll es aus Sicherheitsgründen außerdem ein Lkw-Fahrverbot in der Innenstadt geben.

Welche Parkhäuser sind gesperrt?

Bis circa 12.30 Uhr und ab circa 16:30 Uhr sind nach Angaben des Veranstalters alle Parkhäuser in der Innenstadt erreichbar. Ab circa 13.30 Uhr und bis circa 16:30 Uhr können die Parkhäuser in der Schillerstraße, am Kronberger Hof, am Theater und etwas später auch das Kaufhof-Parkhaus nicht angefahren werden. Die Zufahrt zum Parkhaus an der Römerpassage bleibt eingeschränkt möglich. Die Parkhäuser an der Rheinstraße sind die gesamte Zeit erreichbar.