Die Deutsche Bischofskonferenz hat den Limburger Bischof Georg Bätzing als ihren neuen Vorsitzenden gewählt. Er ist somit der Nachfolger von Reinhard Marx.

Als vorrangige Aufgaben in seinem neuen Amt nannte der neu gewählte Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz die weitere Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch in der Kirche und den gerade gestarteten Reformprozess. Im Zentrum der Frühjahrsvollversammlung der Bischöfe in Mainz stehe das "weitere Vorgehen im Blick auf die schrecklichen Verbrechen des Missbrauchs", sagte Bätzing nach seiner Wahl am Dienstag in Mainz. Opferinitiative fordern Entschädigungen, die bisherigen Anerkennungszahlungen reichten nicht aus. Daneben sei der gemeinsam mit katholischen Laienverbänden gestartete Reformprozess "Synodaler Weg" eine große Aufgabe. "Dafür stehe ich ganz und gar", betonte der Geistliche.

Als weitere Priorität im neuen Amt nannte er die Vorbereitung des Ökumenischen Kirchentags 2021 in Frankfurt. Christinnen und Christen könnten nur konfessionsübergreifend eine Zukunft haben. Seit 2016 steht Bätzing an der Spitze des Limburger Bistums. Er werde seine Diözese nicht aus dem Blick verlieren. "Die Kirche in Limburg hat hohe Aufmerksamkeit verdient", sagte Bätzing.

Hilfe bei Gesprächen mit Vatikanvertretern

Der 58-Jährige folgt damit im Amt auf den Münchner Erzbischof Reinhard Kardinal Marx, der sich nach eigenen Angaben aus Altersgründen nicht mehr zur Wahl stellte. Er versprach Bätzing, ihn bei seiner neuen Arbeit zu unterstützen, insbesondere wenn es um die teils schwierigen Gespräche mit der römischen Kurie gehe. Bätzing könne Arbeit gut einteilen und strukturieren, lobte Marx.

"Ich bin kein zweiter Reinhard Marx", sagte Bätzing kurz nach seiner Wahl. Er spreche beispielsweise kein Italienisch. Das habe er auch den anderen Bischöfen gesagt. Er rechnet mit weiteren Konflikten mit den Kollegen in Rom. Dennoch werde er den Dialog suchen. "Wir brauchen mehr Kräfte, die intensiver zusammenarbeiten."

Eher auf liberalem Kurs

Mit der Wahl Bätzings setzen die Bischöfe eher auf einen liberalen Kurs. Der gebürtige Westerwälder stellte sich unter anderem nachdrücklich hinter den sogenannten Synodalen Weg. Dabei geht es um die vier Themenfelder Umgang mit Macht, Sexualmoral der Kirche, Position der Frau und Zölibat, die verpflichtende Ehelosigkeit der Priester.

Konservative Bischöfe um den Kölner Erzbischof Rainer Maria Kardinal Woelki kritisieren dieses Forum scharf. Bätzing sprach sich zudem dafür aus, den Pflichtzölibat für Priester zu überdenken.

"Dafür stehe ich ganz und gar." Georg Bätzing zum Reformprozess

Die Deutsche Bischofskonferenz ist der Zusammenschluss der katholischen Bischöfe in Deutschland. Derzeit hat sie 69 Mitglieder. Sie leiten als Ortsbischöfe eines der 27 Bistümer oder helfen als Weihbischöfe. Die Konferenz mit Sitz in Bonn dient der Förderung gemeinsamer Aufgaben, der Beratung und der Koordinierung der Arbeit.

Bischöfe beraten über Sekretär der Bischofskonferenz

Nach der Wahl des neuen Vorsitzenden wollen die katholischen Bischöfe bei ihrer Frühjahrsvollversammlung über einen möglichen weiteren Personalwechsel beraten. Der 69-jährige Sekretär der Bischofskonferenz, Pater Hans Langendörfer, hatte vergangene Woche seinen Rückzug angekündigt. Nun steht zur Debatte, ob er bereits jetzt durch einen Nachfolger ersetzt werden soll - oder, ob er das Amt bis zum Herbst noch eine Weile weiterführt. Langendörfer hatte angegeben, dass er sich auch eine Frau als Nachfolgerin vorstellen könne.