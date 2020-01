per Mail teilen

Mehrere hundert Medizin- und Zahnmedizinstudenten haben in der Mainzer Innenstadt demonstriert. Mit ihrem Protest wollten sie auf die ihrer Meinung nach schlechten Lehrbedingungen aufmerksam machen.

"Stell Dir vor, es ist OP und keiner ist Arzt" oder "Wer braucht Heiler?" - nur zwei der vielen Plakate, mit denen die Studierenden am Freitag von der Mainzer Universitätsmedizin in die Innenstadt zogen. Sie halten die Lehre an der Mainzer Universitätsmedizin für völlig unterfinanziert.

Im Vorfeld der Demonstration hatten die Fachschaftsräte deswegen einen Brief an die rheinland-pfälzische Landesregierung und den Landtag geschrieben. Darin heißt es, das Land komme seinen Pflichten bezüglich der Finanzierung nicht nach, deswegen befürchte man eine akute Gefährdung der zukünftigen Krankenversorgung.

Praxis kommt zu kurz

Die Unterfinanzierung sei tagtäglich in der Lehre spürbar: Das ärztliche Personal müsse zum einen die Patienten versorgen, zum anderen Kurse und Veranstaltungen für die Studenten vorbereiten. Weil zu wenig Ärzte da seien und diese sich dann richtigerweise in erster Linie um die Patienten kümmerten, blieben die Studierende meist auf der Strecke. Unterricht am Patientenbett komme viel zu kurz.

Im zahnmedizinischen Bereich fehle es beispielsweise auch an modernen Geräten und technischer Ausstattung. So gebe es zu wenige Behandlungsstühle, so dass bis zu einem Drittel der Studierenden während der praktischen Kurszeiten gar keine Behandlungen durchführen können.

Verwaltung fehlt Personal

Auch in der Verwaltung spüre man den Personalmangel. In Promotionsbüros und Studierendensekretariaten gebe es zu wenig Mitarbeiter. Eine gute Lehre erfordere aber einen entsprechenden Verwaltungsaufwand.

Mit Plakaten wollen die Studierenden auf die ihrer Meinung schlechten Lehrbedingungen aufmerksam machen.

Land sieht Unimedizin gut aufgestellt

Das Land nehme die Entwicklung der Universitätsmedizin sehr ernst, heißt es als Reaktion von Wissenschaftsstaatssekretär Denis Alt in einer Mitteilung. Man engagiere sich für eine starke Universitätsmedizin. Im laufenden Doppelhaushalt 2019/2020 habe das Land deswegen das Budget für Lehre und Forschung um jährlich 10 Millionen Euro erhöht.

Auch seien viele neue Gebäude im Bau und die Studienräume sollen bis März dieses Jahres mit WLAN ausgestattet sein, was ein Kritikpunkt der Studenten war. Das Wissenschaftsministerium hat die Medizinstudenten nun zu Gesprächen über die Zukunft der Universitätsmedizin eingeladen.