Ausnahmezustand rund um Mainz am Freitag: 2.000 Landwirte wollen quer durch Rheinhessen eine Traktorenkette bilden. Und rund 10.000 Fridays-for-Future Demonstranten werden in der Mainzer Innenstadt erwartet.

Die Mainzer Polizei versuche alles, die beiden Demonstrationszüge zu trennen - damit sich das Verkehrschaos in der Mainzer Innenstadt in Grenzen hält, sagt Sprecher Matthias Bockius.

Rund 2.000 Landwirte wollen sich um 15 Uhr am ZDF auf dem Mainzer Lerchenberg treffen. Ab 12 Uhr werden jedoch schon mehrere 100 Traktoren aus Hessen erwartet. Sie sollen in kleinen Grüppchen über die gesperrte Theodor-Heuss-Brücke geführt werden, so Bockius.

Traktoren umfahren Fridays-for-Future-Demo

Die hessischen Traktoren werden über die Rheinallee, Goethestraße, Mombacher Straße und die Saarstraße zum Lerchenberg fahren - so treffen sie nicht auf die rund 10.000 Fridays-for-Future Demonstranten, die sich für 12 Uhr auf dem Gutenbergplatz in der Mainzer Innenstadt angekündigt haben.

Auf dem Lerchenberg soll es nach Angaben der Bauern-Initiative "Land schafft Verbindung Rheinland-Pfalz" (LsV) ein Gespräch mit ZDF-Vertretern geben. Die Landwirte kritisieren die mediale Berichterstattung zum Agrarpaket der Bundesregierung. Bei der letzten Traktorendemo im Dezember waren die Landwirte auch zum SWR gefahren.

Heftige Landtags-Debatte über Düngemittel Einen Tag nach den Bauern-Protesten in Mainz haben sich Landesregierung und Opposition einen heftigen Schlagabtausch zur Agrarpolitik geliefert. Im Mittelpunkt stand der Einsatz von Düngemitteln.

"Längste Traktorenkette der Welt"

Ab 16 Uhr soll "die längste Traktorenkette der Welt" entstehen - von Mainz über Wörrstadt und Alzey möglicherweise bis nach Bockenheim an der Weinstraße.

Die Traktoren fahren im Berufsverkehr. Auf der Landstraße 401 Richtung Alzey könnte es deshalb zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kommen. "Zwischen Mainz und Alzey wird die gesamte Landstraße voller Traktoren sein", sagte LsV-Sprecher Jan Ruzycki dem SWR.

Fridays-for-Future-Großdemo in Mainz

Die Fridays-for-Future-Demonstranten treffen sich um 12 Uhr erst zu einer Kundgebung auf dem Mainzer Gutenbergplatz. Um 13 Uhr wollen sie sich dann in Bewegung setzen.

Die Demonstranten laufen quer durch die Innenstadt: über die Quintinstraße, Rheinstraße, Peter-Altmeyer-Allee, Kaiserstraße, Alicenplatz, Binger Straße, Münsterplatz, Große Bleiche, Große Langgasse, Ludwigstraße und dann zurück auf den Gutenbergplatz. Fridays-for-Future Rheinland-Pfalz, Saarland, Hessen und Nordrhein-Westfalen hatten dazu aufgerufen, nach Mainz zu kommen. Ihren Angaben zufolge könnten sogar bis zu 20.000 Teilnehmer kommen.

"Fridays for Future" längst Mehrgenerationen-Protest in Rheinland-Pfalz Drei Tage vor der Weltklimakonferenz in Madrid waren in mehr als 20 rheinland-pfälzische Städten Proteste geplant. Aktionen für eine konsequentere Klima- und Umweltschutzpolitik gab es unter anderem in Simmern, Koblenz, Zweibrücken, Mainz und Saarburg.

Laut sein für das Klima

"Mit dem Zentralstreik in Mainz wollen wir zeigen, dass wir trotz der Handlungsunfähigkeit der Politik immer noch nicht müde sind", sagt Sprecherin Jil Kalmes. Das Motto der Demonstration lautet : "#DieUhrTickt". Denn die Zeit renne davon und adäquate Maßnahmen zur Bewältigung der Klimakatastrophe fehlten. Deswegen wollen die Demonstranten jetzt "lauter, größer und unbequemer zu sein als je zuvor".