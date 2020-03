per Mail teilen

Hunderte Landwirte haben am Donnerstag mit ihren Traktoren in der Mainzer Innenstadt gegen die Agrarpolitik protestiert. Die Bauern fürchten wegen neuer gesetzlicher Vorgaben um ihre Existenz.

Mit Transparenten an ihren Traktoren machten sie sich Luft. Darauf stand beispielsweise: "Butter, Brot und Bier machen wir", "Belastbare Daten statt belastete Familien" oder "Freiheit & Zukunft statt Biosphäre & Öko-Diktat".

Dauer 1:46 min Sendezeit 18:00 Uhr Sender SWR Fernsehen RP 600 Bauern machen ihrem Ärger Luft Hunderte Landwirte kamen mit ihren Traktoren nach Mainz, um zu demonstrieren: Sie fürchten um ihre Existenz - Grund ist die neue Düngeverordnung, die in Berlin beschlossen wurde. Video herunterladen (4,2 MB | MP4)

Der Protest richtete sich unter anderem gegen die neue Düngeverordnung. Die Landwirte sehen sich durch die Pläne der Bundesregierung in ihrer Existenz gefährdet. Die zum Teil geforderte pauschale Reduzierung der Düngung führe dazu, dass man nicht mehr kostendeckend arbeiten könne, heißt es von den Landwirten in Mainz.

"Betriebe sterben"

Der Präsident des rheinland-pfälzischen Bauern- und Winzerverbandes, Eberhard Hartelt, sieht den gesamten Agrarstandort Deutschland gefährdet. Er kritisiert, dass die Politik bei ihren Überlegungen Landwirte nicht miteinbeziehe. Außerdem spricht er von einer Verbotskultur, die viele Landwirtschaftsbetriebe sterben lassen werde.

Verkehrschaos in der Mainzer Innenstadt

Nach Polizeiangaben waren am Morgen 600 Bauern mit ihren Treckern angereist. Vor der Kundgebung waren die Landwirte aus Rheinland-Pfalz, Hessen und auch Nordrhein-Westfalen in einer Traktorenkette in die Innenstadt gefahren. Dabei gab es laut Polizei zum Teil massive Verkehrsbehinderungen.

Zu der Demonstration hatte die Organisation "Land schafft Verbindung" aufgerufen. Es war die dritte große Demo der Landwirte in der Landeshauptstadt.