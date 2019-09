per Mail teilen

Nach einer Messerattacke auf eine Schwangere in einer Bad Kreuznacher Klinik könnte das Urteil gesprochen werden. Nach Angaben des Gerichts sind heute Plädoyers und Urteilsverkündung geplant.

Der Mann soll im Januar seine schwangere Ex-Freundin in einem Bad Kreuznacher Krankenhaus mit 26 Messerstichen lebensbedrohlich verletzt haben. Das gemeinsame Kind starb nach einem Not-Kaiserschnitt.

Eine Krankenschwester und eine Patientin, die im Zimmer waren, als der Afghane das Opfer verletzte, belasteten den Mann schwer. Demnach hatte er seine Ex-Freundin im Krankenhaus besucht, kurz mit ihr gesprochen und dann unvermittelt auf sie eingestochen. Die Krankenschwester sagte, sie habe zunächst geglaubt, er schlage mit der Faust auf die Frau ein und wollte zur Hilfe eilen, dann aber habe sie das Messer gesehen und sich selbst in Sicherheit gebracht.

Dauer 0:27 min Urteil gegen Ex-Freund erwartet Nach einer Messerattacke auf eine Schwangere in einer Bad Kreuznacher Klinik könnte das Urteil gesprochen werden. Laut Gericht sind heute Plädoyers und Urteilsverkündung geplant.

Motiv weiterhin unklar

Warum es zu der Tat kam, ist immer noch nicht klar. Opfer und Täter hatten wohl eine Beziehung, die zum Zeitpunkt der Tat allerdings beendet gewesen sein soll. Eventuell handelte der Mann aus Eifersucht, weil die Frau einen neuen Freund hatte. Möglicherweise wollte der Afghane aber auch das Kind nicht haben, das er mit dem Opfer gezeugt hatte.

Angeklagter schuldfähig

Eine Untersuchung des psychiatrischen Gutachters hatte der mutmaßliche Täter abgelehnt. Der Gutachter musste sich eigenen Angaben zufolge mit dem behelfen, was er vom Angeklagten während des Prozesses mitbekam und was Zeugen über diesen aussagten. Er kam zu dem Schluss, dass der Angeklagte keine schwere psychische Störung habe, die Tat auch nicht im Affekt begangen habe, also schuldfähig sei.