per Mail teilen

Bei der Fernsehfastnachtssitzung "Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht" hat es auf der Bühne auch ernste Töne gegeben. Anlass war der mutmaßlich rassistisch motivierte Anschlag von Hanau.

"Narren können lachen, aber sie können auch weinen. Heute weinen wir um die Opfer von Hanau", sagte der Kabarettist Lars Reichow am Freitagabend bei seinem Vortrag im Kurfürstlichen Schloss in Mainz und bekam dafür donnernden Applaus vom Publikum. Reichow fügte hinzu: "Wir schämen uns für den Täter. Wir schämen uns für alle Deutschen, die Hass, Gewalt und Fremdenfeindlichkeit in unsere Gesellschaft hineintragen."

Dauer 1:20 min Narren können lachen, aber auch weinen Kabarettist Lars Reichow in seinem Fastnachtsjournal bei der Fernsehfastnachtssitzung "Mainz bleibt Mainz wie es singt und lacht".

Sitzungspräsident Schmitt: Fastnacht mit Tiefgang

Für Sitzungspräsident und Obermessdiener Andreas Schmitt war es eine gelungene Sitzung. "Man hat auch gespürt, dass es nicht der pure Klamauk ist, sondern Fastnacht mit Tiefgang," sagte er dem SWR. Die Demokratie werde von der Mainzer Fastnacht verteidigt bis zum Schluss.

In seiner Büttenrede fand Schmitt ebenfalls deutliche Worte. Als Obermessdiener sagte er an die Adresse von Neonazis: "Die Morde von Hanau, die Schüsse auf die Synagoge in Halle - ob Juden, Christen, Muslime, das war ein Angriff auf alle. Wir leben hier zusammen, die Demokratie wird triumphieren, dieses Land werdet ihr niemals regieren." Gegen die AfD wetterte er: "Demokratie beibringen, den Pommeranze, eher lernste ne Wildsau Lambada tanze." Für seinen Beitrag erntete der Sitzungpräsident Standing Ovations im Saal und viel Anerkennung bei Twitter.

Obermessdiener Andreas Schmitt ließ gestern Abend bei #MainzbleibtMainz kein gutes Wort an der Alternative für Deutschland. Die ganze Rede des Obermessdieners am Hohen Dom zu Mainz findet ihr hier: https://t.co/g75QdTDLB7 https://t.co/y8lgWgielr ZDF, Twitter, 22.2.2020, 9:59 Uhr

Till verabschiedet sich von der Fastnachtsbühne

Für eine Symbolfigur der politischen Fastnacht war es der letzte Auftritt: Friedrich Hofmann als Till auf der Reichstagskuppel. Auch er beschäftigte sich in seinem Vortrag mit den Anschlägen von Hanau und Halle. Dann nahm er Abschied, "machts gut Ihr Leit, denn es hat alles seine Zeit", rief er dem Publikum zu. "Nach 25, 26 Jahren darf man sich in den närrischen Ruhestand verabschieden", sagte Hofmann dem SWR.

Dauer 1:44 min Höhepunkte aus "Mainz bleibt Mainz wie es singt und lacht" Höhepunkte aus "Mainz bleibt Mainz wie es singt und lacht"

Quotentief bei Klassiker der Fernsehfastnacht

Die Fernsehfastnachtssitzung "Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht" wurde zum 65. Mal ausgestrahlt und live im ZDF übertragen. Diesmal schalteten allerdings nur 5,46 Millionen Zuschauer ein - so wenige wie noch nie. 2019 hatte es noch gut 5,8 Millionen Zuschauer gegeben, 2018 fast eine Million mehr. Bisheriger Tiefpunkt bei der Einschaltquote war 2014 mit etwa 5,7 Millionen Zuschauern.

Die Fernseh-Kultsitzung wird im Wechsel von ARD und ZDF ausgestrahlt. Im kommenden Jahr überträgt der Südwestrundfunk "Mainz bleibt Mainz wie es singt und lacht".