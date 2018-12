Der Versuch eines Ehepaars, Pommes zu frittieren, ist in Traisen (Kreis Bad Kreuznach) ordentlich missglückt. Der Kochtopf fing Feuer und ihr Haus ist nun unbewohnbar.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wollten der 35 Jahre alter Bewohner und seine 32-jährige Frau am Dienstagabend in der Küche des Hauses Pommes in einem Topf zubereiten. Dabei habe das verwendete Öl Feuer gefangen. Der Versuch, den Brand zu löschen, scheiterte.

Haus unbewohnbar

Das Ehepaar habe sich rechtzeitig aus dem Haus retten können und sei vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Mann habe leichte Verletzungen an Händen und Unterarmen erlitten. Das Haus sei nach den Löscharbeiten unbewohnbar, hieß es weiter. Ob und wann das Ehepaar in das Haus zurückkehren kann, ist noch unklar - ebenso wie die Höhe des Sachschadens.