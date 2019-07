Krankenhäuser und andere Einrichtungen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Rheinland-Pfalz sind Opfer eines Cyberangriffs geworden. Nach wie vor funktioniert nicht alles.

Das komplette Netzwerk ihres Krankenhausverbundes sei von einer Schadsoftware befallen gewesen, teilte die DRK-Trägergesellschaft Süd-West mit. Die Verfügbarkeit von Daten sei weiter eingeschränkt, die Versorgung der Patienten aber gewährleistet. Zuvor hatte die "Wormser Zeitung" berichtet.

Dauer 0:37 min Klinik-Datenbanken lahmgelegt Mit einem Cyberangriff haben Unbekannte die Datenbanken von Kliniken der Deutschen Roten Kreuzes in der Region lahmgelegt. Das Landeskriminalamt hat jetzt einen entsprechenden Bericht der "Wormser Zeitung" bestätigt.

Der Angriff sei am Sonntagmorgen bemerkt worden, teilte die Trägergesellschaft am Mittwoch mit. Server und Datenbanken seien kryptisch verschlüsselt gewesen. Diese Verschlüsselung habe aber am Sonntagnachmittag gestoppt werden können. Unter dem Dach der DRK-Trägergesellschaft sind elf Krankenhäuser und vier Altenpflegeeinrichtungen in Rheinland-Pfalz und im Saarland organisiert.

In Rheinland-Pfalz waren von dem Hackerangriff nach SWR-Informationen das DRK-Krankenhaus in Alzey, das Schmerzzentrum in Mainz und zwei DRK-Tageskliniken in Bad Kreuznach und in Worms betroffen.

Aufnahme der Patienten mit Bleistift und Papier

Die Server seien aus Sicherheitsgründen vom Netz genommen worden und würden auf einen Befall überprüft. Die Aufnahme der Patienten und der Befunde von Laboruntersuchungen würden so lange mit Bleistift, Kugelschreiber und Papier vorgenommen, sagte der Geschäftsführer der Trägergesellschaft, Bernd Decker. "So wie das früher mal war."

Medizinische Geräte seien nicht betroffen. Es gebe auch keine Hinweise darauf, dass unbefugt Einsicht in vertrauliche Daten genommen wurde. Das Landeskriminalamt sei eingeschaltet, teilte die Trägergesellschaft mit. Eine Sprecherin des LKA bestätigte eine Anzeige. Es ermittelt die Landeszentralstelle Cybercrime bei der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz, wie ein Sprecher der Behörde mitteilte.