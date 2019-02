Am Samstag um 14.11 Uhr ist es so weit - der Jugendmaskenzug zieht durch Mainz! Warum er dieses Jahr früher stattfindet, wo Sie zuschauen können und welche Verkehrsbehinderungen es gibt, haben wir zusammengefasst.

Der Mainzer Jugendmaskenzug ist der größte seiner Art in Europa. Er findet seit 1957 jedes Jahr statt. Und zumindest das Wetter könnte bei der 62. Ausgabe nicht besser sein: Die Vorhersage verspricht für Samstag strahlenden Sonnenschein und bis zu 10 Grad. Helau!

Die kleinen Närrinnen und Narren ziehen bunt verkleidet durch die Innenstadt. SWR

Unter welchem Motto steht der Zug in diesem Jahr?

Die 62. Ausgabe des Jugendmaskenzuges steht ganz im Zeichen der Geschichte der Stadt Mainz. Es werden sicher viele kleine Römerinnen und Römer zu sehen sein.

"Franzosen, Römer und Germanen,

zum Leben an den Rhein hier kamen.

Brachten Fleischworscht, Weck und Woi,

und die Fastnacht obbedroi.

Heut grüßen wir sie mit Radau

und dreifach donnerndem Helau!" Motto des 62. Jugendmaskenzuges

Wo gehts lang?

Der Jugendmaskenzug setzt sich traditionell um 14.11 Uhr in der Mainzer Neustadt auf der Boppstraße in Bewegung. Über Kaiserstraße und Schillerplatz geht es zum Gutenbergplatz, wo die ersten Teilnehmer gegen 14.33 Uhr eintreffen dürften. Insgesamt ist die Strecke ungefähr 2,5 Kilometer lang.

Wie viele Kinder sind beim Zug dabei?

3.700 kleine Närrinnen und Narren sind als Teilnehmer gemeldet. Das sind ein paar weniger als im letzten Jahr: Damals zogen ungefähr 4.500 kleine Superhelden und andere Wesen aus der Comicwelt durch Mainz.

Wie viele Zuschauer werden erwartet?

Das wissen die Veranstalter noch gar nicht so genau. Sonst waren meist mehr als 50.000 Zuschauer am Straßenrand. Da fand der Jugendmaskenzug aber auch noch an seinem traditionellen Termin am Fastnachtssamstag statt und nicht wie jetzt zwei Wochen vorher. Die Veranstalter wollen mit einem Rahmenprogramm möglichst viele Menschen in die Stadt locken. Um 11.11 Uhr geht es auf der Bühne vor dem Staatstheater los. Nachteil des Ausweichtermins: Der Zug kostet deutlich mehr als sonst.

Auch Kinderschwellköpp sind seit dem letzten Jahr beim Jugendmaskenzug mit dabei. Sie wiegen etwa 10 Kilo weniger als die Schwellköpp für Erwachsene. dpa Bildfunk

Warum findet der Jugendmaskenzug früher statt als sonst?

Wegen der neuen Winterferienwoche in Rheinland-Pfalz. Die beginnt am 25. Februar und liegt damit genau in der Woche vor Fastnacht. Die Veranstalter hatten deshalb die Sorge, dass sich viel weniger Kinder und Eltern als sonst beteiligen könnten, weil sie die Ferienwoche und die freien Tage am Rosenmontag und Fastnachtsdienstag lieber für einen längeren Urlaub nutzen - das gleiche gilt für die Lehrerinnen und Lehrer der teilnehmenden Schulen.

Warum überträgt der SWR dieses Mal nicht live im Fernsehen?

Das ist wegen des Ausweichtermins leider aus wirtschaftlichen Gründen nicht möglich. In den letzten Jahren konnte das SWR-Fernsehen die sehr aufwendige Technik, die für eine solche Liveübertragung nötig ist, doppelt nutzen: Für den Jugendmaskenzug und den Rosenmontagszug, der auch im Ersten übertragen wird. Dieser Synergieeffekt fällt in diesem Jahr weg. Deshalb sind dieses Mal nur Ausschnitte in den Nachrichtensendungen SWR Aktuell und SWR Landesschau Rheinland-Pfalz zu sehen.

"Der SWR bedauert dies ausdrücklich, denn das Darstellen und Fördern von Brauchtum und Kultur sind wesentliche Pfeiler unseres Selbstverständnisses als Landesrundfunkanstalt." Günther Dudek, Hauptabteilungsleiter Land und Leute Rheinland-Pfalz

Wird es Verkehrsbehinderungen geben?

Zur Absicherung des Jugendmaskenzuges werden vor allem von 14 bis 16.45 Uhr große Teile der Innenstadt entlang des Zugweges gesperrt. Davon sind auch die Parkhäuser am Schillerplatz, am Theater und am Kronberger Hof betroffen. Die Ludwigstraße bleibt fast den ganzen Tag dicht: Von acht bis 20 Uhr leitet die Mainzer Verkehrsgesellschaft deshalb die Linien 28, 54 bis 57, 60 bis 65, 70 und 71 um. Von 14 bis 16.45 Uhr müssen die Linien 6, 9, 28, 50, 52 bis 57, 60 bis 65, 68, 70, 71 und 76 anders fahren. Die Kaiserstraße wird nur etwa 1,5 Stunden während des Umzuges gesperrt. Außerdem dürfen wie auch an Rosenmontag keine Lkw in die Innenstadt.

Die Zufahrten zum Zugweg bleiben während des Umzuges gesperrt. SWR SWR

Ist es egal, wo ich zugucke?

Im Prinzip ja. Besonders spannend wird es aber auf dem Gutenbergplatz: Dort wird eine Jury am frühen Nachmittag die schönsten Kostüme prämieren. Wie jedes Jahr können die teilnehmenden Gruppen Preisgelder in Höhe von rund 11.000 Euro gewinnen.

Wo kann ich parken, wenn ich von außerhalb komme?

Wer früh anreist, kann sein Glück im Parkhaus am Rheinufer versuchen: Rheinstraße und Rheinallee bleiben für Pkw den ganzen Tag geöffnet. Wer einen etwas längeren Fußmarsch nicht scheut, kann auch in der Nähe der Uni am alten Bruchwegstadion parken. Von dort fährt zum Beispiel die Buslinie 65 Richtung Innenstadt. Oder Sie fahren gar nicht erst in die Stadt, sondern nutzen den Park-and-Ride-Parkplatz "Am Mühldreieck" in Mainz-Hechtsheim. Von dort aus geht es dann mit der Straßenbahnlinie 53 weiter ins Zentrum.