Ein 76-jähriger Autofahrer ist am Samstagabend bei einem Wildunfall nahe Kellenbach im Hunsrück verletzt worden. Als er gegen 21:20 Uhr einem Reh ausweichen wollte, kam er mit seinem Wagen von der Straße ab und überschlug sich. Das teilte die Polizei mit. Der Mann wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Das Reh starb an der Unfallstelle.