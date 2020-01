Um das tägliche Verkehrschaos auf der A63 bei Mainz etwas zu entspannen, wird im Berufsverkehr die Standspur freigegeben. Doch das funktioniert schon seit Wochen nur noch eingeschränkt, weil die Technik ausgefallen ist.

Viele Pendler werden sich schon gewundert haben, warum Teile der dritten Fahrspuren auf der A63 zwischen Mainz und Nieder-Olm derzeit in beiden Fahrtrichtungen nicht genutzt werden können. Grund sind nach Angaben des Landesbetriebs Mobilität ausgefallene Kameras.

Die dritte Fahrspur ist jeweils der Standstreifen. Dieser wird nur morgens und nachmittags freigegeben, wenn es zu erhöhtem Verkehrsaufkommen kommt. Und dann auch nur, wenn keine Pannenfahrzeuge auf dem Standstreifen stehen. Um das zu kontrollieren, wird die gesamte Strecke zwischen Nieder-Olm und Mainz auf beiden Seiten mit Kameras überwacht.

63.000 Fahrzeuge pro Tag

Schon vor Weihnachten sei aber jeweils die erste Kamera am Beginn der dritten Fahrspur ausgefallen, so eine Sprecherin des Landesbetriebs Mobilität. Der Grund dafür sei nicht bekannt. Die dafür zuständige Firma arbeite an einer Lösung. Bis die vorliege, würden Teile der Fahrspuren weiterhin nicht freigegeben. Auf der A63 sind in diesem Bereich pro Tag im Schnitt rund 63.000 Fahrzeuge unterwegs.