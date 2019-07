Der Betriebsrat der Bad Kreuznacher Stadtbus Gesellschaft hat Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung und Nötigung erstattet. Der Grund: In den Bussen gibt es keine Klimaanlage.

Ein Bus verlässt das Gelände der Bad Kreuznacher Stadtbus Gesellschaft SWR S: Jakobi

Zuletzt sei ein Fahrer kollabiert und habe seinen Bus gerade noch zum Stehen bekommen, sagte der Betriebsratsvorsitzende Thomas Rockel. Der Fahrer könne sich nicht mehr erinnern, wie er an die Haltestelle gekommen sei. Bei der großen Hitze seien sowohl die Fahrer als auch alle anderen Verkehrsteilnehmer in Gefahr. Viele Fahrer würden sich zudem nicht trauen, bei großer Hitze die Busse einfach stehen zu lassen, weil sie Angst um ihren Job hätten. Das alles sei so nicht mehr hinzunehmen - deshalb habe er Anzeige erstattet.

"Kein Gefühl mehr in den Beinen"

Der Fahrer, der während seiner Dienstzeit kollabiert ist, möchte namentlich nicht genannt werden. Dem SWR sagte er: "Bei so einem Kollaps hat man einen Tunnelblick. Ich dachte an meine 10 bis 15 Fahrgäste und wollte den Bus zum Stehen bekommen. Die Beine und Hände waren taub - da musste ich improvisieren." Mit der Hand habe er sich auf das Knie gestützt, damit der Fuß auf die Bremse drücken konnte. Der Bus sei Schlangenlininen gefahren. Schließlich sei es ihm aber gelungen, das Fahrzeug zum Stehen zu bringen. Ein Kollege, der ebenfalls auf der Strecke unterwegs war, rief einen Notarzt. Verdi Gewerkschaftssekretär Marko Bärschneider wirft der Verkehrsgesellschaft vor, weniger human mit den Stadtbus-Beschäftigten umzugehen, als Unternehmen, die Tiere transportieren.

Dauer 0:15 min Verdi Gewerkschaftssekretär Marko Bärschneider Verdi Gewerkschaftssekretär Marko Bärschneider.

Der Streit um fehlende Klimaanlagen hat das Bad Kreuznacher Unternehmen schon bei dem heißen Sommer im vergangenen Jahr beschäftigt. Geschäftsführer Rüdiger Schmidt sagte dem SWR, natürlich sei die Hitze belastend für die Fahrer, es sei aber möglich zu fahren. Die Fahrer hätten Anweisung die Fahrt abzubrechen, sollten sie gesundheitliche Probleme haben. Das Unternehmen bekomme keine Zuschüsse und es sei betriebswirtschaftlich nicht zu leisten, jetzt neue Busse mit Klimaanlage anzuschaffen. Darüber hinaus habe aber auch die Gewerbeaufsicht die Situation geprüft und nicht beanstandet.

In Mainz gibt es Wasser

In Mainz werden die Fahrerinnen und Fahrer nach Angaben der Verkehrsgesellschaft Mainzer Mobilität unterwegs mit Wasser versorgt. Bei Facebook will eine Kundin wissen, warum bei knapp 40 Grad die Klimaanlagen nicht angemacht würden. Darauf antwortet die Mainzer Mobilität: "Leider haben nicht alle Fahrzeuge Klimaanlagen. Und auch in den Fahrzeugen mit Klimaanlagen kommen diese aufgrund der hohen Außentemperaturen an ihre Grenzen."