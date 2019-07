Der Kreis Mainz-Bingen bekommt seine erste Pflegefachschule. Sie wird an die Berufsbildende Schule Ingelheim kurz BBS angegliedert: Nach Angaben der Kreisverwaltung wird es zusätzlich noch eine Fachschule für Altenpflegehilfe an der BBS Ingelheim geben. Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion hatte zuvor beiden Vorhaben in Ingelheim zugestimmt. Landrätin Schäfer erklärte, angesichts der demografischen Entwicklung müsse der Kreis gerade in der Altenpflege zulegen. Geplanter Start für die Pflege - und Altenpflegeschule ist das Schuljahr 2020/ 2021. Schulträger wird der Kreis sein. Nach den letzten Zahlen des Kreises liegt die Quote der über 65 -jährigen bei über 20 Prozent Tendenz steigend.