In Ingelheim soll ein stationäres Hospiz gebaut werden. Die Caritas Altenhilfe und die Hospizgruppe Ingelheim haben eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet. Dabei soll die Caritas das Hospiz künftig betreiben – sie ist bereits Betreiber des Hospizes in Mainz-Drais. Für ein Grundstück in Ingelheim, auf dem das Hospiz-Gebäude gebaut werden soll, gebe es bereits eine sichere Option, so der Geschäftsführer der Caritas. Spatenstich könnte im Mai 2020 sein.