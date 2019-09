per Mail teilen

Die Polizei warnt vor einer Betrugsmasche, mit der in der vergangenen Woche Unbekannte in Ingelheim Geld erschlichen haben.

Nach Angaben der Polizei hatte sich ein Mann als Paketbote ausgegeben. Betroffen von dem Betrug war eine Massagepraxis in Ingelheim. Zuerst hat sich laut Polizei ein Mann bei der Praxis gemeldet und gesagt, er sei Mitarbeiter eines benachbarten Ingenieurbüros. Er bat die Mitarbeiterin der Praxis, ein dringendes Paket für das Büro anzunehmen. Als wenig später ein Paketbote auftauchte, nahm die Frau das Paket laut Polizei entgegen - musste aber 70 Euro Gebühr bezahlen. Als nach einigen Tagen noch niemand das Paket abgeholt hatte, fragten die Mitarbeiter der Massagepraxis mal nach: Wie sich herausstellte, hatte das Ingenieurbüro gar kein Paket erwartet - in dem Päckchen befand sich lediglich ein Stapel Prospekte und ein altes Taschenbuch. Laut Polizei ist das der erste Betrugsfall dieser Art in Ingelheim.