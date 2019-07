per Mail teilen

Bei einer Massenschlägerei in Ingelheim mit 20 Personen ist in der Nacht auf Sonntag ein Mann verletzt worden. Wie die Polizei berichtete, hatten mehrere Menschen auf ihn eingeschlagen, teilweise mit Holzlatten. Der 22-Jährige zog sich Schürfwunden und Prellungen zu. Auslöser für die Schlägerei war offenbar Streit zwischen zwei Gruppen auf dem Hafenfest in Ingelheim, hieß es.