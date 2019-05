Eigentlich wollte der Mann nur ein bisschen feiern, nachdem er aus dem Gefängnis entlassen wurde. Als er dabei einschlief, wurde er von seinen Trinkkumpanen allerdings beklaut.

Der Mainzer saß ein halbes Jahr im Gefängnis wegen Diebstahls. In dieser Zeit hat er nach Angaben der Polizei gearbeitet und gespart, insgesamt 700 Euro.

Nachdem er entlassen wurde, war er am Sonntag in Mainz am Hauptbahnhof angekommen und hatte dort drei Männer kennengelernt. Zusammen mit ihnen feierte er seine Haftentlassung, dabei floss offenbar reichlich Alkohol, die Männer übernachteten schließlich im Freien in einer kleinen Grünanlage.

Am Morgen wurde der 53-Jährige alleine wach. Alle seine Sachen waren weg: zwei volle Reisetaschen und die 700 Euro, mit denen er einen Neustart machen wollte.