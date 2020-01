Nach dem Ausbruch der neuartigen Lungenkrankheit in China bereitet sich die Mainzer Unimedizin auf mögliche Krankheitsfälle vor. Grund sei die Nähe der Klinik zum Frankfurter Flughafen, hieß es.

Der Frankfurter Airport sei ein wichtiges globales Luftverkehrsdrehkreuz mit Verbindungen nach China, teilte die Klinik am Freitag mit. Daher seien Vorkehrungen für den Fall getroffen worden, dass das erstmals im chinesischen Wuhan aufgetretene neue Coronavirus bei einer Patienten-Notaufnahme festgestellt werde. Man habe etwa Hygiene-Maßnahmen festgelegt. Die Unimedizin stehe in engem Kontakt mit dem Gesundheitsamt, um bei Bedarf schnell zu reagieren.

Lufthansa: Beobachten Entwicklung in China

Deutschlands größte Fluglinie Lufthansa teilte mit, dass sie den Verlauf der Infektionskrankheit in China "sehr aufmerksam" verfolge. Die Airline fliegt die Ausbruchsregion um Wuhan zwar selbst nicht an. Allerdings bot der Lufthansa-Partner Air China bis Donnerstag Flüge dorthin an. Grundsätzlich gebe es bei Infektionskrankheiten - unabhängig vom derzeitigen Coronavirus - aber klare Verfahrensregeln an Bord, so ein Lufthansa-Sprecher.

41 Millionen Chinesen unter Quarantäne

In China sind mittlerweile 13 Städte wegen der Krankheit weitgehend von der Außenwelt abgeschottet worden. Von den Quarantänemaßnahmen sind mehr als 41 Millionen Bürger betroffen. Die Zahl der bestätigten Infektionen in China stieg auf fast 900, bisher sind 26 Menschen gestorben. In Europa sind noch keine Fälle bekannt geworden.