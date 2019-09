per Mail teilen

Am Amtsgericht Bad Kreuznach werden vermehrt Einsprüche gegen Bußgeldbescheide verhandelt. Hintergrund sind Strafzettel, die Auto- und Lastwagenfahrer wegen Tempoverstößen auf der A61 kassiert haben.

Zwischen der Anschlussstelle Rheinböllen und der Tank- und Rastanlage Anlage Hunsrück wird die A61 sechsspurig ausgebaut. Die Kosten belaufen sich auf etwa 150 Millionen Euro. Die Bauzeit endet frühestens 2022. An der Engstelle gilt Tempo 60 und um das zu kontrollieren, steht dort immer mal wieder ein mobiler Blitzer. Mal wird in Richtung Koblenz geblitzt, mal in Richtung Ludwigshafen.

Verfahren nehmen zu

Denn offenbar nehmen es Auto- und Lastwagenfahrer dort nicht immer so genau mit dem Tempolimit und werden ertappt. Viele von ihnen wehren sich nun gegen Bußgelder, Punkte und mögliche Fahrverbote. Das hat zur Folge, dass am Amtsgericht Bad Kreuznach massenhaft Einsprüche gegen diese Bußgeldbescheide verhandelt werden müssen. Allein am Freitag werden neun Fälle verhandelt. Nach Angaben einer Gerichtssprecherin nehmen diese Verfahren seit April vergangenen Jahres stetig zu, inzwischen seien es mehr als 100 pro Monat.

Gefährliche Stelle

Bei der Autobahnpolizei schätzt man die Baustelle auf der A61 zwischen Stromberg und Rheinböllen als gefährlich ein. Erst kürzlich war dort ein Lastwagen umgekippt. Er war mit Splitt beladen. Die Autobahn war stundenlang komplett gesperrt. So etwas wolle man verhindern.

Die A61 zählt zu den wichtigsten Nord-Süd-Verbindungen im Westen und Südwesten Deutschlands.