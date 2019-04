per Mail teilen

Am Sonntagmittag ist ein Flugzeug auf dem Flugplatz Mainz-Finthen bei der Landung verunglückt. Es überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Pilot musste von Rettungskräften befreit werden.

Probleme bei Landung Bilder vom Flugzeug-Unfall in Mainz Die Rettungskräfte mussten den 80-jährigen Piloten aus dem Flugzeug befreien. Wiesbaden 112 Bild in Detailansicht öffnen Das Flugzeug überschlug sich bei der missglückten Landung. Wiesbaden 112 Bild in Detailansicht öffnen Der Pilot ist wohl mit leichten Verletzungen davon gekommen, so die Polizei. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Wiesbaden 112 Bild in Detailansicht öffnen Bei dem Flugzeug handelt es sich um eine alte russische Propeller-Maschine, eine zweisitzige Jak-52. Wiesbaden 112 Bild in Detailansicht öffnen

Nach Angaben der Polizei war der 80-Jährige aus Hessen alleine an Bord. Er ist wahrscheinlich mit leichten Verletzungen davon gekommen, so die Polizei. Er wurde in ein Mainzer Krankenhaus gebracht.

Bei dem Flugzeug handele es sich um eine alte russische Propeller-Maschine, eine zweisitzige Jak-52, wie ein Sprecher des Flugplatzes am Sonntag sagte. Das Flugzeug sei neben der Landebahn aufgesetzt und habe sich überschlagen. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) habe bereits Ermittlungen zur Ursache aufgenommen. Die geteerte Start- und Landebahn sei zur Zeit gesperrt.