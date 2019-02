Es geht um weniger Fluglärm über Rheinhessen. Die Richter des Hessischen Verwaltungsgerichtshofes müssen über die Zukunft der sogenannten Südumfliegung entscheiden.

"Es gibt bessere Routen", sagt Bernd-Olaf Hagedorn, der Fluglärmbeauftragte der Verbandsgemeinde Nieder-Olm. Die VG klagt mit anderen zusammen vor dem Hessischen Verwaltungsgerichtshof gegen die Route, die die Flugzeuge im Verlauf der Südumfliegung nehmen. Dadurch sind besonders die Ortsgemeinden Ober-Olm und Klein-Winternheim von Fluglärm betroffen. Sie sind Teil der VG Nieder-Olm. Insgesamt klagen acht Kommunen, darunter fünf aus Rheinland-Pfalz.

50.000 Flugbewegungen pro Jahr

"Ober-Olm und Klein-Winternheim sind sowohl bei Ostwind als auch bei Westwind von Fluglärm betroffen", erklärt Hagedorn weiter. Für Gemeinden in Hessen habe man eine solche Doppelbelastung ausgeschlossen. "Das Gleiche erwarten wir für uns auch", so Hagedorn. Allein Ober-Olm hatte im vergangenen Jahr mehr als 50.000 Überflüge. Bei Ostwind sind es die in Frankfurt landenden Flugzeuge, die auch über Mainz anfliegen. Bei Westwind sind es die startenden Flieger, auf der sogenannten Südumfliegung.

Argument Alternativroute

Der Anwalt der Kläger hat zusammen mit ehemaligen Fluglotsen eine alternative Route ausgearbeitet. Die wird den Richtern im Prozess vorgestellt. Das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung wird hingegen versuchen, die Südumfliegung zu retten. Der Hessische Verwaltungsgerichtshof hatte die Südumfliegung im Jahre 2013 schon einmal gekippt. Das Bundesverwaltungsgericht allerdings entschied in nächster Instanz anders. Die Flugroute sei nur dann rechtswidrig, wenn es eine andere Route gebe, die die Menschen weniger mit Fluglärm belaste, so die Richter am Bundesverwaltungsgericht. Der Fall wurde zurück nach Kassel verwiesen. Dort soll noch am Donnerstag eine Entscheidung fallen.