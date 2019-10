Eine Woche sollten die Aufräumarbeiten nach dem Tanklasterunfall bei Zornheim (Kreis Mainz-Bingen) dauern. Jetzt wurde die Kreisstraße 35 für zwei weitere Wochen gesperrt. Und ob das reicht, ist auch noch nicht sicher. 8.000 Liter Heizöl und Diesel waren ausgelaufen, als der Fahrer vor gut zehn Tagen mit seinem Lkw umgekippt war.

Noch immer liegt ein leichter Geruch von Heizöl in der Luft. Die Straßenränder sind mit dicker schwarzer Folie abgedeckt, darunter klaffen tiefe Gräben, teilweise über drei Meter tief musste die Erde abgetragen werden.

Auch Matthias Schmitt von der unteren Wasserbehörde des Landkreises Mainz-Bingen hat nicht mit so viel Arbeit gerechnet. Aber, so sagt er, die Menge an Flüssigkeit habe ja irgendwo hin gemusst, deswegen müsse man nun tun, was man tun muss.

Merh als drei Meter tief wurde bislang gebuddelt. SWR

Nase entscheidet

Und das heißt in diesem Fall: baggern, baggern, baggern, immer tiefer, immer weiter rein in den Hang. Mit dabei dabei ist Christian Stapf, Gutachter aus Mainz. Seine Nase entscheidet, wie es vorangeht. Er riecht an der Sole und an den ausgehobenen Wänden. Wenn er noch Heizöl riecht, dann wird weiter gebuddelt. Wenn nicht, dann nimmt er eine Probe. Im Labor wird abschließend kontrolliert, ob er richtig gerochen hat oder nachgebessert werden muss. Ganz am Ende der Arbeiten wird wieder frisches Erdreich aufgeschüttet.

Ende noch nicht wirklich absehbar

Bis Ende Oktober bleibt die K35 noch gesperrt - vorerst. Auf einen Termin festlegen, will sich nämlich derzeit keiner. Auch was das die Arbeiten letztlich kosten werden, steht noch nicht fest. Aber, und das ist die gute Nachricht zum Schluss, die Experten schließen bislang aus, dass Heizöl oder Diesel ins Grundwasser gelangt sind.