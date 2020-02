Der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf hat dazu aufgerufen, in Fastnacht ein Zeichen gegen Hass zu sehen. Man dürfe nicht hinnehmen, dass dieser wieder gesellschaftsfähig werde.

"Es kann nicht sein, dass wir Fastnacht feiern, schunkeln, uns umarmen und feiern, und uns daran gewöhnen, dass in unserer Gesellschaft Menschen verächtlich gemacht werden", so Kohlgraf am Sonntag im Mainzer Dom. Zum Beginn des Gottesdienstes für die Garden und Korporationen der Mainzer Fastnacht sagte er: "Wir halten heute Morgen auch inne und bringen die Menschen vor Gott, die Opfer von Hass und Gewalt geworden sind, zuletzt in Hanau."

Der Glaube an den einen Gott möge helfen, "uns wieder mehr als Brüder und Schwestern zu erfahren und so zu leben. Das müssen wir unseren Kindern mitgeben." Kohlgraf ergänzte, dass die Gesellschaft ein gemeinsames Wertefundament brauche. "Das aber kann man nicht verordnen, darum müssen wir ringen."

Bischof: Nicht nur "besinnungslos" feiern

Der Mainzer Bischof betonte, dass er den Gottesdienst auch deshalb feiere, um zu bezeugen, dass es an den närrischen Tagen "nicht nur um die besinnungslose Ausgelassenheit gehen kann, sondern um die Feier des Menschseins als Schwestern und Brüder, als Kinder eines Vaters". Ausdrücklich dankte er den Einsatzkräften von Polizei und Rettungsdiensten für ihren Dienst in diesen Tagen.