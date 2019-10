Der verkaufsoffene Sonntag in Bad Kreuznach am 27. Oktober kann nicht wie geplant stattfinden. Das hat das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Koblenz entschieden.

Damit gab das OVG einem Antrag der Gewerkschaft Verdi statt und argumentierte mit dem Ladenschlussgesetz. Die Stadt wollte im Rahmen des sogenannten Herbstmarktes die Ladenöffnung am Sonntag von 13 bis 18 Uhr erlauben. Nach dem Ladenschlussgesetz des Landes dürften die Geschäfte am Sonntag nur geöffnet haben, wenn die Besucher überwiegend wegen des Herbstmarktes in die Stadt kämen und nicht wegen der Einkaufsmöglichkeiten, urteilte das Gericht. Die Ladenöffnung dürfe nur ein zusätzlicher Aspekt sein. Das sei an diesem Sonntag in Bad Kreuznach nicht der Fall.

