Der Verein Armut und Gesundheit hat an viele Obdachlose in Mainz warme Schlafsäcke verteilt. Der Verein sieht vor allem im Winter noch Handlungsbedarf. Die Stadt hingegen findet, sie sei in der Obdachlosenhilfe gut aufgestellt.

Die ersten Frostnächte sind da - für Obdachlose beginnt die unangenehmste Zeit des Jahres. Die Stadt Mainz hat keine Pläne, städtische Parkhäuser bei extremer Kälte als Schlafplätze zu Verfügung zu stellen. Offiziell heißt es zur Begründung, hierbei gehe es um Sicherheitsvorschriften. Sie verweist auf die zahlreichen Hilfsangebote für Obdachlose. Stadt: Keine Engpässe bei Schlafplätzen Im Landesvergleich seien es überdurchschnittlich viele, Engpässe habe es seit mehr als 30 Jahren nicht mehr gegeben. Mit Blick auf gesetzliche Vorgaben und auch die angespannte Situation der Stadtkasse können "ergänzende und über das Notwendige hinausgehende Angebote" allerdings sinnvoll sein, heißt es von der Stadt. Gemeint seien könnten damit Hilfsorganisationen und karitative Einrichtungen. Laut dem Verein Armut und Gesundheit fehlt es vor allem an Hilfe für Obdachlose aus Osteuropa, die keine soziale Absicherung haben und oft keinen Anspruch auf Hilfe in den Heimen. Zu wenige Plätze gebe es auch für Obdachlose mit Hunden oder für Paare. Verein bietet Arztmobil und Schlafsäcke Die ehrenamtlichen Mitarbeiter von Armut und Gesundheit kümmern sich um die gesundheitliche Betreuung, suchen Obdachlose mit ihrem Arztmobil auf der Straße auf, reagieren auf Hinweise und haben in der letzten Oktoberwoche schon angefangen, Decken und Schlafsäcke zu verteilen. Die Pfarrer-Landvogt-Hilfe betreibt außerdem eine Teeküche an der Mainzer Zitadelle. Hier bekommen mittellose Menschen auch ohne Armutsprüfung zu bestimmten Zeiten Frühstück, warme Getränke und ein warmes Abendessen. Besonders wichtig sind auch die Möglichkeit, sich zu waschen und die Kleiderkammer. Dieses Angebot finanziert sich komplett aus Spenden und kann deshalb schnell und unbürokratisch auch Menschen ohne Versorgungsansprüche helfen. Keine Statistik zu Obdachlosen in Mainz Grundsätzlich ist es schwer festzustellen, wie viele Menschen in der Stadt wohnungs- oder obdachlos sind, da keine Pflicht besteht, sich irgendwo zu melden. Laut Armut und Gesundheit leben die meisten Obdachlosen in den Heimen in Mainz. Der Verein geht aber davon aus, dass bis zu 60 Menschen in der Stadt auf der Straße schlafen. Viele ziehen sich auch zurück und versuchen, nicht im Stadtbild aufzutauchen, weil sie Gewalt und Pöbeleien ausgesetzt seien. Die Mainzer Polizei schätzt die Zahl der Obdachlosen in der Innenstadt auf 40. Zur Teestube der Pfarrer-Landvogt-Hilfe kommen nach eigenen Angaben täglich bis zu 80 Menschen. Unterkünfte und Schlafplätze in Mainz Übernachtungsmöglichkeiten haben obdach- und wohnungslose Männer im Thaddäusheim (53), im Egli-Haus (20), für Frauen gibt es den Wendepunkt (4). Die sieben Container in der Nähe des Mainzer Hauptbahnhofs bieten 28 Schlafplätze, davon vier nur für Frauen. Darüber hinaus gibt es Plätze für betreutes Wohnen und Resozialisierungsgruppen in den Heimen und beim Wendepunkt – stationär (88 Plätze) wie ambulant (31 Plätze).