Dem 1.000 Jahre alten Sarkophag in der Mainzer St. Johanniskirche ganz nah sein: Das ist am Samstag eine einmalige Gelegenheit. Vor wenigen Tagen hatten Forscher den Sarg in einer spektakulären Aktion geöffnet.

Im Sarkophag befindet sich ein Skelett. Ob es sich, wie vermutet, um die Überreste des Erzbischofs Erkanbald handelt, ist noch nicht klar. Foto: SWR SWR Daniel Brusch Zu sehen ist der Sarkophag in der St. Johanniskirche in Mainz zwischen 11.00 und 15.30 Uhr. Am Dienstag hatte ein Team von Archäologen den Sarg nach langer Vorbereitungszeit geöffnet. Vor knapp anderthalb Jahren war er bei den historischen Ausgrabungen in der Kirche entdeckt worden. Es war der Höhepunkt der Grabungen, bei denen Forscher seit 2013 mehr als 400.000 Exponate aus der Römerzeit und dem Mittelalter fanden. Wer liegt im Grab? Noch ist nicht klar, wer die Person ist, die in dem Sarkophag begraben wurde. Die Experten sind jedoch sicher, dass es sich um einen Priester aus dem frühen 11. Jahrhundert handelt. Möglicherweise ist es der einstige Mainzer Erzbischof Erkanbald. Im Sarg waren deutlich menschliche Überreste zu erkennen. Die Knochen der Beine und der Hüfte sind noch gut erhalten, alles andere ist stark zerfallen. Die Forscher fanden auch Stoffreste und eine Goldbordüre. Bis das Geheimnis gelüftet wird, wer der tote Priester ist, dauert es wohl noch vier Wochen. Dauer 2:36 min Sendezeit 19:30 Uhr Sender SWR Fernsehen RP Wer liegt in dem Sarkophag? In der Mainzer Johanniskirche haben Forscher einen Sarkophag aus dem 11. Jahrhundert geöffnet. Darin befanden sich sterbliche Überreste. Video herunterladen (6,1 MB | MP4)