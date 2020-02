per Mail teilen

Kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs geht auf Worms ein Bombenhagel der Alliierten nieder. Die Stadt wird fast komplett zerstört, hunderte Menschen sterben. Der 21. Februar vor 75 Jahren gilt als schwärzester Tag der Stadtgeschichte.

Bombardement in Mainz Blick von der Wormser Pauluskirche über die Trümmer der zerstörten Häuser zum beschädigten Dom. Stadtarchiv Worms Bild in Detailansicht öffnen Blick von einem Fabrikgelände aus auf die Trümmer der Valckenbergstraße. Links sieht man die schwer beschädigten Türme der Andreaskirche. Stadtarchiv Worms Bild in Detailansicht öffnen Zerstörte Häuser in der Römerstraße, rechts sieht man die Überreste einer Gastwirtschaft. Stadtarchiv Worms Bild in Detailansicht öffnen Trümmer der komplett zerstörten Häuserzeile des Neumarkts vor der Ostseite des Doms. Stadtarchiv Worms Bild in Detailansicht öffnen Glocke in den Trümmern der zerstörten Wormser Magnuskirche. Stadtarchiv Worms Bild in Detailansicht öffnen

Es ist der Abend des 21. Februar 1945. Kurz nach acht Uhr abends wird in Worms Luftalarm gegeben. Menschen rennen in Panik in die unterirdischen Luftschutzräume, der Himmel verdunkelt sich.

Gewaltiger Bombenhagel

Nach Erkenntnissen des Stadthistorikers Dr. Gerold Bönnen sind es englische und amerikanische Flieger, die mehr als eintausend Sprengbomben und 100.000 Brandbomben über der Stadt abwerfen.

Hunderte Wormser werden getötet

239 Menschen verlieren an diesem Abend ihr Leben, zu den Opfern sollen vor allem Kinder gehören. Sie ersticken und sterben, weil sie es nicht mehr rechtzeitig in die Schutzräume schaffen oder weil diese durch den massiven Angriff aus der Luft zerstört werden.

Verheerende Wohnungs- und Hungersnot nach dem Angriff

Nach dem Bombardement gleicht Worms einer Ruinenlandschaft. Der Dom hält Stand, aber viele Kirchen, öffentliche Gebäude und Kulturbauten im Stadtgebiet werden dem Erdboden gleich gemacht. Die Stadt habe quasi ihre Identität verloren, sagt Gerald Bönnen, nur 90 Häuser in der Wormser Innenstadt seien nicht beschädigt worden. Tausende Menschen werden obdachlos und müssen hungern. Wenige Wochen später erfolgt der zweite schwere Luftschlag durch amerikanische Verbände.

Gedenkveranstaltung auf dem Hauptfriedhof

Stadtarchivar Bönnen erzählt, Worms habe damals keine kriegswichtige Industrie besessen. Die Stadt sei nur angegriffen worden, weil sie bis dahin verschont geblieben sei. Nach dem 21. Februar 1945 ist Worms nicht mehr dieselbe Stadt - zwei Drittel sind zerstört.

Zur Erinnerung an das Bombardement vor 75 Jahren lud der Wormser Oberbürgermeister Adolf Kessel (CDU) zu einer Gedenkveranstaltung auf dem Hauptfriedhof ein. Außerdem luden die evangelische und katholische Kirche zu einem gemeinsamen Gottesdienst ein. Dieser begann im Dom und wurde nach einer Prozession unter dem Geläut aller innerstädtischen Kirchenglocken in der Dreifaltigkeitskirche fortgesetzt.