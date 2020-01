per Mail teilen

In Gau-Odernheim (Kreis Alzey-Worms) ist am Sonntag eine Gartenlaube abgebrannt. Wie die Polizei meldet, war das Feuer in der Nacht auf Sonntag aus ungeklärter Ursache ausgebrochen. Die Hütte sei während der Löscharbeiten vollständig abgerissen worden. Der Schaden betrage circa 5.000 Euro.