Die Gemeinde Gau Bickelheim setzt auf Videoüberwachung, um gegen Müllsünder vorzugehen. Wie der Ortsbürgermeister dem SWR mitteilt, will die Gemeinde in den nächsten Wochen bei den Altglascontainern eine Kamera installieren. Ein vier Meter langer Teppich, große Müllsäcke und sogar eine Gitarre - all das wurde auf dem abgelegenen Gelände bei den Altglascontainern bereits gefunden. Jetzt will die Gemeinde Gau-Bickelheim dort eine solar-betriebene Videokamera aufhängen, die sich automatisch bei Bewegung einschaltet. Der Rat hat dafür 1.500 Euro bereit gestellt. Nach Angaben von Bürgermeister Vollmer hat die Abfall-Problematik an den Glascontainern in den vergangenen zwei Jahren zugenommen. Der Gemeinde seien für die Entsorgung des illegalen Mülls bereits Mehrkosten im vierstelligen Euro-Bereich entstanden. Der Bürgemeister hofft, dass die Kamera und auch ein Hinweisschild künftige Müllsünder abschrecken werden.