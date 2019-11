Um 11.11 Uhr geht es los: Bei den Mainzer Fastnachtern wird heute auf dem Schillerplatz das erste Helau angestimmt und das närrische Grundgesetz verkündet.

Die "Narrencharta" mit ihren elf Artikeln wird in diesem Jahr von Vertretern des Mainzer Carneval Clubs (MCC) verlesen. Weil der MCC das "11 mal 11-te" Jubiläum begeht, stellt er in dieser Kampagne ein Prinzenpaar, das heute vorgestellt wird.

Im vergangenen Jahr feierten rund 10.000 Narren auf dem Schillerplatz den 11.11. dpa Bildfunk Picture Alliance

Ebling nach Wiederwahl erwartet

Auf dem Balkon des Osteiner Hofs wird außerdem Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) erwartet. Er hatte sich erst gestern in der Stichwahl um das Amt des Oberbürgermeisters durchgesetzt und wird in eine zweite Amtszeit gehen.

Nach dem offiziellen Teil beginnt das weitere Programm. So treten zum Beispiel die Mainzer Hofsänger sowie Thomas Neger und die Humbas auf.

Glasverbot auf dem Schillerplatz

Im vergangenen Jahr fanden sich bei Sonnenschein und milden Temperaturen rund um den Fastnachtsbrunnen rund 10.000 Menschen ein. Aus Sicherheitsgründen herrscht auf dem komplett eingezäunten Schillerplatz ein Glasverbot.

Ab dem 11.11. werden die Zugplakettchen verkauft, mit denen der Mainzer Rosenmontagszug finanziert wird. Die Fastnachtskampagne beginnt in Mainz aber offiziell erst am 1. Januar. Das Prinzenpaar soll am 4. Januar inthronisiert werden. Höhepunkt ist dann der Rosenmontag am 24. Februar 2020.

Narren in Koblenz und Trier

Auch in Koblenz und Trier wird heute der Auftakt in die närrische Zeit gefeiert. In der Koblenzer Altstadt starten die Narren auf dem Münzplatz in die neue Karnevalssession, die um 11.11 Uhr von Oberbürgermeister David Langner (SPD) und dem Tollitätenpaar eröffnet wird. In Trier wird die neue Session unter dem Motto "Die Welt steht Kopf" eingeleitet. Auf dem Kornmarkt wird das alte Prinzenpaar ab 11.11 Uhr mit einer Feier von den Karnevalsfreunden verabschiedet.