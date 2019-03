In mehr als zehn Städten in Rheinland-Pfalz wollen Schüler am Freitagvormittag wieder protestieren. Sie fordern mehr Entschiedenheit im Kampf gegen den Klimawandel.

In Mainz erwarten die Initiatoren rund 1.000 Teilnehmer, die Strecke für die Demonstration vom Hauptbahnhof in die Innenstadt führt an vier Schulen vorbei.

In Trier werden auf dem Weg vom Domfreihof zum Rathaus etwa 600 Teilnehmer erwartet. Weitere Demos finden unter anderem in Speyer, Kaiserslautern, Neustadt a.d. Weinstraße und Landau statt. Beginn ist jeweils gegen 10 Uhr.

Die Schulstreik-Aktionen sind Teil einer internationalen Kampagne mit dem Motto "Fridays for Future", die von der schwedischen Schülerin Greta Thunberg gestartet wurde.

Grüne unterstützen Schüler-Demos

Unterstützt werden die Proteste von den Grünen. Die Landesvorsitzende Jutta Paulus kündigte an, an einer Demonstration in Koblenz teilzunehmen. Kritisiert werden die Aktionen von CDU und AfD. Der Staatssekretär im Bildungsministerium, Hans Beckmann (SPD), betonte, dass kein Weg an der Schulpflicht vorbeiführe.