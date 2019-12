Die Deutsche Flugsicherung will im Februar ein neues An- und Abflugverfahren am Frankfurter Flughafen testen. Kommunen in Rheinhessen müssen dann mit deutlich mehr Fluglärm rechnen.

20 Tage lang will die Deutsche Flugsicherung eine neue Verteilung von Starts und Landungen auf den Bahnen des Frankfurter Flughafens testen. Damit einhergehend sollen bei Westwind nahezu sämtliche Starts über die sogenannte Südumfliegung laufen - eine Strecke, die von Frankfurt nach Süden und dann quer über Rheinhessen führt. Fluglärm-Gegner: Aus Testbetrieb wird häufig Regel Orte wie Nackenheim, Bodenheim oder Klein-Winternheim werden dann voraussichtlich deutlich mehr Fluglärm abbekommen. Karsten Jacobs von der Initiative gegen Fluglärm in Rheinhessen sagte, dies sei ein Schlag ins Gesicht aller betroffenen Anwohner. Die Erfahrungen der Vergangenheit zeigten zudem, dass solchen Testphasen häufig dauerhafte Einrichtungen folgten. Tieferer Anflug Die Deutsche Flugsicherung (DSF) hatte am Mittwoch die Fluglärmkommission über ihre Pläne zur Neustrukturierung des Luftraums rund um Frankfurt informiert. Demnach plant die, dass ab dem nächsten Jahr große Verkehrsflugzeuge den Frankfurter Flughafen tiefer anfliegen dürfen. Dafür soll dieser Raum für den Flugsport blockiert und nur noch für Verkehrsflugzeuge genehmigt werden. In der Vergangenheit seien Verkehrsflugzeuge bei der Landung häufiger versehentlich in diesen Bereich hinein geflogen und es kam zum sogenannten Mischverkehr. Mit der Absenkung des Flugraums soll der von Fluglotsen kontrollierte Luftraum erweitert werden. Dies bedeutet nach Angaben der DFS aber nicht, dass diese Möglichkeit immer genutzt werden wird, es werde lediglich ein größerer Spielraum geschaffen. Fluglärmkommission Die Fluglärmkommission ist ein beratendes Gremium. Ihm gehören unter anderem Bürgermeister und Politiker der Rhein-Main-Region an, beispielsweise die Mainzer Umweltdezernentin Katrin Eder (Grüne). Kommunen befürchten mehr Lärm Dennoch: Mit der neuen Struktur des Luftraums könnten Flugzeuge im Bereich Stromberg/Binger Wald den Flughafen um etwa 600 Meter tiefer anfliegen als bislang. Einige Kommunen befürchten deshalb, dass in ihrem Bereich der Fluglärm drastisch ansteigen könnte. Im Oktober hatten deswegen die Stadt Bingen und der Landkreis Mainz-Bingen eine Resolution ans Bundesverkehrsministerium geschickt und die Landesregierung dazu aufgefordert, sich bei der Flugsicherung gegen die Umsetzung der Pläne einzusetzen. Auch der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) kritisiert das Vorhaben der DFS scharf. Durch die Absenkung würde die Lärmbelästigung um ein Vielfaches verstärkt. Man müsse bei den Beschlüssen die Kommunen mehr einbeziehen. Dauer 0:24 min Deutlich mehr Teilnehmer bei Jubiläums-Demo Zum Jubiläum kamen mal wieder deutlich mehr: Die 300. Montagsdemo von Fluglärmgegnern am Frankfurter Airport zog nach Angaben der Veranstalter mehr als 1.000 Teilnehmer an - die Polizei sprach von rund 550. Entscheidung Ende des Jahres Ob die Grenzen des Luftraums tatsächlich entsprechend verändert werden, will das Bundesverkehrsministerium bis zum Jahresende entscheiden. Danach wollen die betroffenen Kommunen genau beobachten, wie sich der Flugverkehr entwickelt und gegebenenfalls weitere Maßnahmen ergreifen.