Ein Zeichen setzen gegen Grabschen und Anstarren in Schwimmbädern - das wollen die Stadt Mainz, Freibadbetreiber und Polizei mit der Aktion "Flossen weg!".

Null Toleranz in Schwimmbädern: fotografieren, grabschen, anstarrren und spannen verboten. Foto: SWR

Auf Plakaten und Flyern wird mit Cartoon-Bildern anschaulich erklärt, was in den Schwimmbädern nicht erlaubt ist: Fotografieren, Grabschen, Anstarren und Spannen. Die Plakate hängen unter anderem im Mainzer Taubertsbergbad und im Bad in Mombach.

Hilfe holen bei Belästigung

Wer sich belästigt fühlt, soll sich an Mitarbeiter des Schwimmbades wenden. Auch wer etwas beobachtet habe, könne das Personal ansprechen, so die Initiatoren der Aktion. Wer sich nicht an die Regeln halte, dem drohe ein Hausverbot und eine Anzeige bei der Polizei.

Dauer 1:42 min Sendezeit 18:00 Uhr Sender SWR Fernsehen RP Kampagne gegen Belästigung im Schwimmbad Wie man sich im Schwimmbad verhält und was absolut tabu ist - das war Thema auf einer Pressekonferenz der Stadt Mainz, von Freibadbetreibern und Polizei. Video herunterladen (4,3 MB | MP4)

Auch Frauennotruf beteiligt

Auch der Frauennotruf beteiligt sich an der Kampagne. Eine Mitarbeiterin sagte, ihr seien Fälle von sexuellen Übergriffen in Schwimmbädern bekannt. Viele Betroffene meldeten das aber nicht bei der Polizei.