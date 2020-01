per Mail teilen

Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag auf der L386 zwischen Flomborn (Kreis Alzey-Worms) und Kirchheimbolanden ist eine Frau lebensgefährlich verletzt worden. Die 43-Jährige saß als Beifahrerin in einem Wagen, der zuvor überholt worden war. Bei dem Manöver wurde der Wagen jedoch auf den Grünstreifen abgedrängt, geriet ins Schlingern und prallte gegen einen Baum. Das meldet die Polizei in Alzey. Sie geht davon aus, dass der Wagen nicht absichtlich abgedrängt wurde, sondern dass es offenbar ein Fahrfehler der Fahrerin des anderen Wagens war. Die L386 zwischen Flomborn und Kirchheimbolanden war mehr als zwei Stunden gesperrt.