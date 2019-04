Es ist einfach eklig! In Worms ist die Filiale einer Sparkasse mehrfach als Toilette benutzt worden. Deshalb bleibt sie jetzt dauerhaft geschlossen.

Es geht um die Selbstbedienungs-Filiale am Wormser Marktplatz. Dort standen zwei Geldautomaten und zwei sogenannte Multi-Terminals, Bankangestellte arbeiteten dort nicht. Nach Angaben von Volker Rathay, Pressesprecher der Sparkasse Worms-Alzey-Ried, kamen immer wieder Menschen in den Raum, um sich zu erleichtern. Und das, obwohl es gegenüber eine öffentliche Toilette gibt.

Maßnahmen brachten nichts

Deshalb war die Filiale, die eigentlich rund um die Uhr geöffnet war, schon vor einiger Zeit zwischen 19 und 6 Uhr sowie an den Wochenenden geschlossen worden. Das, so Rathay, habe aber nichts gebracht. Man habe alles getan, was möglich war. Zuletzt habe man die Bankfiliale täglich reinigen müssen, jetzt sei nur die Schließung geblieben.

Übler Gestank

Neben dem Missbrauch als Toilette sei es ebenfalls zu massivem Vandalismus gekommen. Häufig, so Rathay, hätten Menschen auch ihren Müll in der Filiale abgeladen. In dem Raum habe es teilweise übelst gestunken, das sei den Kunden nicht mehr zuzumuten gewesen. Die Sparkasse empfiehlt jetzt, die Filiale in der Kaiserpassage zu nutzen.