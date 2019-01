per Mail teilen

Im Wormser Wäldchen ist am Vomittag ein Mehrfamilienhaus in Flammen aufgegangen. Dabei ist nach Angaben der Feuerwehr ein Bewohner ums Leben gekommen.

Osthofener Zeitung

Nach Informationen der Feuerwehr war der Brand am Freitagvormittag in dem Mehrfamilienhaus am Rande des Wormser Stadtparks ausgebrochen. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot aus und hatte die Flammen nach eigenen Angaben nach etwa zwei Stunden gelöscht.

Toter in Wohnung

In der Brandruine habe man dann einen toten Mann gefunden. Die Feuerwehr geht davon aus, dass es sich um den Mieter der Wohnung handelt. Eine weitere Person, die zwischenzeitlich ebenfalls als vermisst galt, konnte unversehrt angetroffen werden. Sie war zum Zeitpunkt des Feuers außer Haus. Außerdem sind in den Flammen zwei Hunde ums Leben gekommen.

Ermittlungen zur Ursache laufen

Zur Brandursache hält sich die Feuerwehr noch bedeckt. Das Feuer sei wohl in der Küche einer der Wohnungen ausgebrochen. Genaueres müssten allerdings die kriminaltechnischen Untersuchungen ergeben.