Arbeiten am A60-Tunnel in Mainz-Hechtsheim dauern Wochen

Auto ausgebrannt

Experten gehen davon, dass es Wochen dauern wird, bis im Hechtsheimer Tunnel in Mainz wieder alle Schäden behoben sind. Am Donnerstag war in der Tunneleinfahrt ein Auto ausgebrannt.