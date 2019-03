Die neue Stadschreiberin Eva Menasse wird am Donnerstag im Mainzer Ratssaal in ihr Amt eingeführt. Der Autorin steht ein Jahr lang die sogenannte Stadtschreiber-Wohnung in der Altstadt zur Verfügung.

Das kreative Refugium am Marktplatz in Mainz ist der neuen Stadtschreiberin willkommen. "Eine Wohnung ist immer etwas Tolles", sagte Eva Menasse vor der Preisverleihung der Deutschen Presse-Agentur. "Als Schriftstellerin ist man in den Schreibphasen dauernd auf der Flucht vor der Welt." Die in Wien geborene Wahl-Berlinerin kommt zum dritten Mal nach Mainz. Beim ersten Mal nahm sie 2013 den Gerty-Spies-Literaturpreis der Landeszentrale für politische Bildung entgegen. Stadtschreiber-Preise einst belächelt Damals mokierte sie sich ein wenig über die Umstände bei der Vergabe von Literaturpreisen, sagte dabei unter anderem: "Man muss irgendwo den sogenannten Stadtschreiber geben." Sie erinnert sich, dass es deswegen Buh-Rufe gegeben habe. Dass sie nun dennoch Mainzer Stadtschreiberin werde, sei ein Beweis, dass die Mainzer Humor hätten. Zuletzt mit Bruder Robert Menasse in Mainz Beim zweiten Mal begleitete sie ihren Bruder Robert Menasse im Januar nach Mainz, zu einer Preisverleihung, die streckenweise zum Spießrutenlauf wurde. Nach falschen Zitaten außerhalb der literarischen Welt hagelte es Kritik an der Entscheidung des Landes Rheinland-Pfalz, Robert Menasse für sein Gesamtwerk als "Meister der Sprache" mit der Carl-Zuckmayer-Medaille zu ehren. Nun steht Eva Menasse im Mittelpunkt "Ich bin neugierig und freue mich auf Mainz", sagte sie über ihre dritte Begegnung mit der Stadt des Buchdrucks und der Medien. Die mit dem Stadtschreiber-Preis verbundene Aufgabe, ein Filmprojekt vorzulegen, schreckt sie nicht. Zwar habe sie sich mit diesem Medium bisher nicht beschäftigt, finde es aber sehr interessant. "Eine große Menschenerzählerin" Stadtschreiber-Jury über Eva Menasse Der gemeinsame Preis von ZDF, 3sat und der Stadt Mainz besteht zu einem Teil aus der Stadtschreiber-Wohnung im Schatten des Mainzer Doms, zum anderen Teil aus einem Preisgeld von 12.500 Euro. Die Entscheidung für den zum 35. Mal vergebenen Literaturpreis verband die Jury mit der Würdigung für "eine große Menschenerzählerin, die mit feiner Empathie und scharfsinnigem Humor über fragile Beziehungen schreibt". Sie gestalte ihre Figuren mit großer sprachlicher Präzision und beschreibe Situationen mit feinsten Nuancen. "Zugleich mischt sich Eva Menasse öffentlich ein, streitet wirkungsvoll für Grundrechte im digitalen Zeitalter und wendet sich engagiert gegen Diskriminierung und rechte Hetze." Erster Roman erschien im Jahr 2005 Nach dem Studium von Geschichte und Germanistik sowie journalistischen Arbeiten legte Eva Menasse 2005 ihren ersten Roman vor, das Familienepos "Vienna". 2009 folgten "Lässliche Todsünden" mit Betrachtungen über Wiener Intellektuelle und 2013 "Quasikristalle" mit der Suche nach den biografischen Identitäten einer Frau. Zuletzt veröffentlichte sie 2017 den Erzählband "Tiere für Fortgeschrittene". Als Mainzer Stadtschreiberin tritt Eva Menasse nun in eine Reihe mit Urs Widmer (2003), Peter Härtling (1995), Sarah Kirsch (1988) oder Gabriele Wohmann (1985).