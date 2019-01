Bei der Landessportlerwahl im SWR Funkhaus in Mainz haben am Abend die gehörlosen Tennisspieler Urs Breitenberger und Hans Tödter vom GSV Neuwied gewonnen. Dass der Sieg als Mannschaft des Jahres an ein Team aus dem Behindertensport geht, ist ein absolutes Novum bei der Landesportlerwahl.

22,7 Prozent der Stimmen des abstimmenden Publikums konnten die beiden Tennisspieler auf sich vereinen. Urs Breitenberger und Hans Tödter. Breitenberger gewann in seiner Karriere bereits zwei Mal Gold bei den Olympischen Spielen für gehörlose Sportler und erhielt bereits 2013 das silberne Lorbeerblatt für seine außergewöhnlichen Leistungen. Lob für die Erfolge der beiden kam von niemand geringerem als Boris Becker, denn Tennisspielen ohne Gehör ist eigentlich nicht möglich, man muss die Bälle richtig einschätzen, dafür muss man eigentlich hören. Der Landesport Bund Rheinland-Pfalz richtete die Wahl zum Sportler des Jahres zum insgesamt 23. Mal aus. mehr...