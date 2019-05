Vergangene Woche gab es in Mainz einen der größten Feuerwehreinsätze der letzten Jahrzehnte. Auf dem Dach der Rheingoldhalle hatte es gebrannt. Jetzt hat die Polizei erste Schlüsse gezogen.

Die Mainzer Polizei schließt nach eigenen Angaben einen elektrotechnischen Defekt aus. Das hätten bisherige Untersuchungen des Brandortes ergeben, erklärte Rinaldo Roberto, Sprecher der Mainzer Polizei. Nach wie vor seien Brandermittler in der Kongress- und Veranstaltungshalle unterwegs, um Näheres über die Brandursache herauszufinden. Ersten Ermittlungen zufolge könnte sich das Feuer aus einem Schwelbrand bei Sanierungsarbeiten entwickelt haben.

Fahrlässige Brandstiftung?

Nach dem Brand hatte die Polizei Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet. Man führe die Ermittlungen weiterhin ergebnisoffen, sagte Polizeisprecher Roberto. Eine "Verkettung unglücklicher Umstände" sei möglich.

Pressekonferenz am Dienstag

Am Dienstag wollen die Ermittler die Stelle in Augenschein nehmen, die am stärksten zerstört wurde. Dabei handelt es sich um einen Bereich unterhalb des Hallendachs. Um dorthin zu gelangen, werden die Brandermittler entweder einen Hubsteiger oder ein Gerüst einsetzen, so der Polizeisprecher. Die Stadt Mainz hat angekündigt, am Dienstag weitere Einzelheiten zu dem Brand bekannt zu geben.

Das Feuer war vergangenen Donnerstag in der Dachkonstruktion der Kongresshalle ausgebrochen. Ersten Schätzungen der Polizei zufolge geht der Schaden in die Hunderttausende.