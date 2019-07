Kurios und ziemlich gefährlich dazu: Ein Mann ist von der Theodor-Heuss-Brücke in Mainz gesprungen. Damit wollte er sich ein Geschenk machen - verletzte sich aber. Die Kosten für den Einsatz muss er wohl bezahlen.

Der Mann war in der Nacht auf Samstag kurz nach Mitternacht von Passanten beobachtet worden, wie er von der Brücke in den Rhein sprang.

Die verständigte Wasserschutzpolizei entdeckte ihn schnell im Wasser und holte ihn an Bord ihres Bootes. Den Beamten präsentierte er dann einen ganz besonderen Grund für seinen waghalsigen Sprung: Er habe Geburtstag und sich ein besonderes Geschenk machen wollen. Aus Spaß sei der nun 37-Jährige von der Brücke gesprungen.

Teures Geburtstagsgeschenk

Dieses Geburtstagsgeschenk wird ihm allerdings in mehrfacher Hinsicht in Erinnerung bleiben: Der Mann kugelte sich die Schulter aus und musste ins Krankenhaus. Außerdem muss er möglicherweise die Kosten für den Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst zahlen. Zumindest die Polizei und die Feuerwehr kündigten am Montag an, dass sie eine Rechnung stellen werden. Die Kosten liegen laut ersten Schätzungen bei rund 10.000 Euro.

Die Polizei warnt davor, die Gefahr des Rheins zu unterschätzen. Allein das Schwimmen kann wegen gefährlicher Strömungen und Sogwirkungen sehr gefährlich bis tödlich sein.