Der Autobauer Opel in Rüsselsheim versucht, die Versetzung von mehr als 600 Opel-Beschäftigten zum Dienstleister Segula gerichtlich durchzusetzen. Nach SWR-Informationen hatte der Betriebsrat zuvor seine Zustimmung zu der Versetzung verweigert.

Opel will Teile seines Rüsselsheimer Entwicklungszentrums an den französischen Ingenieursdienstleister Segula verkaufen. Die Mitarbeiter sollen zu Segula versetzt werden, was viele von ihnen ablehnen.

Opel will Zustimmung des Arbeitsgerichts

Für die Versetzung braucht Opel die Zustimmung des Betriebsrats. Da der sie verweigert, muss das Unternehmen nun versuchen, sich die Zustimmung durch das Arbeitsgericht einzuholen.

Ein Sprecher des Arbeitsgerichts Darmstadt hat dem SWR bestätigt, dass ein entsprechender Antrag eingegangen ist. Ein Anhörungstermin sei für Ende November angesetzt. Opel will nach eigenen Angaben dennoch den Verkauf an Segula wie geplant Ende August abwickeln und die Mitarbeiter abgeben. Was das für das Verfahren vor dem Arbeitsgericht bedeutet, ist unklar.