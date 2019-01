per Mail teilen

Trotz Importen aus dem Ausland sind die Vorräte an Grippe-Impfstoff in Rheinland-Pfalz aufgebraucht. Gesundheitsministerin Bätzing-Lichtenthäler spricht von einer fatalen Versorgungssituation.

Konkret wurden dem Mainzer Ministerium zufolge im vergangenen Jahr bundesweit 15,7 Millionen Dosen Grippe-Impfstoff freigegeben. Das war etwa eine Million mehr als in der Wintersaison 2016/2017.

Trotzdem kam es in diesem Winter zu einem Versorgungsengpass. Die Vernichtung von rund drei Millionen Dosen an Grippe-Impfstoffen im vergangenen Jahr wegen zu geringer Nachfrage waren laut Ministerium in dieser Saison der Grund für zurückhaltende Bestellungen.

Versorgungsmangel bereits im November

Bereits im November hatte demnach das Bundesgesundheitsministerium den Versorgungsmangel verkündet und den Ländern den Import von Impfstoff erlaubt. Dieser ermöglicht es Länderbehörden, den Apotheken den Import von saisonalem Impfstoff aus dem Ausland zu erlauben, um die Versorgungssituation in Deutschland zu stabilisieren.

Daraufhin sind laut dem Mainzer Ministerium Dosen vornehmlich aus Griechenland und Polen nach Deutschland eingeführt worden. Die Importe hätten den großen Bedarf aber nicht decken können. Der europäische Markt für Influenza-Impfstoffe sei schlicht leer gefegt.



Engpass soll für kommende Saison vermieden werden

Um Engpässe für die kommende Saison zu verhindern, setzen sich auf Landesebene die Kassenärztlichen Vereinigungen, Apothekerverbände und Spitzen der AOK Anfang dieses Jahres zusammen.