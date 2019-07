Am Wiesbadener Landgericht wird heute das Urteil im Fall Susanna erwartet. Staatsanwaltschaft und Nebenklage fordern für den Angeklagten eine lebenslange Freiheitsstrafe.

Außerdem fordert die Staatsanwaltschaft die Feststellung einer besonderen Schwere der Schuld gegen den 22-Jährigen, was eine vorzeitige Entlassung nach 15 Jahren Haft so gut wie ausschließen würde.

Eine Sicherungsverwahrung nach der Haftentlassung des abgelehnten, irakischen Asylbewerbers soll sich das Gericht nach dem Antrag der Staatsanwältin vorbehalten. Dann würde zu einem späteren Zeitpunkt geprüft, ob von ihm noch eine Gefahr ausgeht. Dagegen hat die Anwältin der Nebenklage dafür plädiert, die Sicherungsverwahrung bereits jetzt im Urteil festzulegen.

Kein konkreter Strafantrag der Verteidigung

Der Angeklagte Ali Bashar hatte gleich zu Beginn des Prozesses gestanden, das 14 Jahre alte Mädchen aus Mainz in der Nacht zum 23. Mai 2018 in einem Waldstück bei Wiesbaden-Erbenheim getötet zu haben. Die vorausgegangene Vergewaltigung, die ihm die Anklage zur Last legt, bestritt er dagegen. Die Verteidigung hat auf einen konkreten Strafantrag verzichtet.

Die Leiche der Schülerin war am 6. Juni 2018 in einem Erdloch in der Nähe von Bahngleisen gefunden worden. Rund zwei Wochen nach dem Verschwinden des Mädchens waren die Einsatzkräfte nach einem Zeugenhinweis auf das Versteck mit dem toten Mädchen gestoßen. Am 8. Juni wird der heute 22-jährige, irakische Flüchtling Ali Bashar von kurdischen Sicherheitskräften im Nordirak festgenommen. Dorthin war er nach der Tat geflohen.

Operschutzorganisation zufrieden mit Prozessverlauf

Die Opferschutzorganisation Weißer Ring zeigte sich zum Abschluss des Verfahrens mit dem Prozessverlauf aus Sicht der Angehörigen des getöteten Mädchens zufrieden. Die Familie von Susanna sei bereits vor der Verhandlung von Mitarbeitern des Weißen Rings eng betreut worden. Die Angehörigen seien stets informiert gewesen über den Stand der Ermittlungen und die Vorgänge bei Gericht. Die Zusammenarbeit habe sehr gut funktioniert. "Dem mutmaßlichen Täter gegenüber zu sitzen, war dennoch eine schwere Belastung", betonte der Vertreter der Opferschutzorganisation. Die Familie der getöteten Susanna ist als Nebenkläger vor Gericht vertreten.

Kerzen vor dem Haus von Susannas Mutter nach dem Bekanntwerden der Tat picture-alliance / Reportdienste Boris Roessler/dpa

Susannas Mutter wird auch am letzten Prozesstag wieder neben ihrer Anwältin sitzen. In ihren Augen gibt es "die richtige Strafe für den Mörder ihrer Tochter" eigentlich nicht. Sehr bewegend las sie in der vergangenen Woche nach den Plädoyers der Anwälte aus einem Brief. Darin beschreibt sie ihr Leid und ihre Hilflosigkeit. Sie säße bereits im Gefängnis, habe lebenslänglich bekommen mit dem gewaltsamen Tod an ihrer Tochter.