per Mail teilen

Der Fahrer eines 500 PS-starken Kombis ist am Donnerstagnachmittag auf der B41 ums Leben gekommen. Gaffer versuchten Fotos des schlimmen Unfalls zu machen.

Dauer 00:29 min Tödlicher Frontalzusammenstoß bei Monzingen Ein Autofahrer ist am Donnerstag bei einem Unfall auf der B41 ums Leben gekommen.

Nach Polizeiangaben war der 67 Jahre alter Fahrer des Wagens in Richtung Kirn (Kreis Bad Kreuznach) unterwegs und aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten. Dort prallte er auf einen Lkw. Die Wucht des Aufpralls war so heftig, dass sich die Trümmer des Pkw über eine Strecke von knapp 50 Metern verteilten.

Der Lkw-Fahrer erlitt leichte Verletzungen und kam ins Krankenhaus. Die Bergungs- und Rettungsarbeiten zogen sich bis in den Abend hinein. Die B41 war zwischen Martinstein und Monzingen mehrere Stunden voll gesperrt. Den Sachschade schätzte die Polizei auf rund 150.000 Euro.

Polizei kritisiert Gaffer

Die Polizei kritisierte, dass Gaffer versucht hatten, die sich über die Weinberge Zugang zur Unfallstelle zu verschaffen, um Fotos zu machen.